Сьогодні в Україні хмарно і прохолодно

Сьогодні, 22 березня, велика ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в західних, північних і частково в центральних областях. На півдні країни синоптики обіцяють дощі.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.
У Полтавській і Черкаській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.
У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +5...+7 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Сумській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.
У Київській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.
У Миколаївській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.
В Одеській області хмарно, невеликий дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.
У Києві хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.
Сонце зійде о 5:59, а зайде о 18:17. Тривалість дня складе 12 год 18 хв.
Сьогодні в Україні хмарно і прохолодно
06:34 22 березень Київ, Україна
Сьогодні, 22 березня, велика ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в західних, північних і частково в центральних областях. На півдні країни синоптики обіцяють дощі.
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