Сьогодні в Україні хмарно і прохолодно

06:34 22 березень Київ, Україна

Сьогодні, 22 березня, велика ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в західних, північних і частково в центральних областях. На півдні країни синоптики обіцяють дощі.

Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.

У Полтавській і Черкаській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.

Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

В Івано-Франківській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.

У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +5...+7 °С.

Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Сумській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.

У Київській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.

Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.

Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

У Миколаївській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.

В Одеській області хмарно, невеликий дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.

У Києві хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.

Сонце зійде о 5:59, а зайде о 18:17. Тривалість дня складе 12 год 18 хв.