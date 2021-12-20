Сьогодні в Україні хмарно і прохолодно

Сьогодні, 22 березня, велика ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в західних, північних і частково в центральних областях. На півдні країни синоптики обіцяють дощі.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.



У Полтавській і Черкаській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.



У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +5...+7 °С.



Північний регіон України

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Сумській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, вдень +4...+6 °С.



У Київській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 °С, удень +5...+7 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.



У Миколаївській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, вдень +5...+7 °С.



В Одеській області хмарно, невеликий дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +4...+6 °С.



У Києві хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +3...+5 °С.



Сонце зійде о 5:59, а зайде о 18:17. Тривалість дня складе 12 год 18 хв.