Сьогодні в Україні хмарно, дощі можливі лише в східних регіонах

Сьогодні погодні умови, викликані циклоном, будуть поступово налагоджуватися. Дощі і грози можуть бути тільки в східних регіонах країни. Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку в Сумській області і на території Криму.

У західних частинах країни в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 38 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



Західний регіон України

У Львівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +29...+32 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +26...+29 °С.



У Тернопільській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +26...+29 °С.



У Хмельницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +25...+28 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +29...+32 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +30...+33 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



Сонце зійде о 5:36, а зайде о 20:30. Тривалість дня складе 14 год 54 хв.