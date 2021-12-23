Сьогодні в Україні мороз та сонце, сніг можливий лише у західних регіонах

06:25 23 грудень Київ, Україна

Погода 23 грудня буде морозною та малохмарною, максимально стовпчики термометрів опустяться до -13 °С. У ДСНС попереджають про ожеледицю.

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -7...-4°С.

У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -7...-4°С.

У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -8...-5°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -6...-3°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -8...-5°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -5...-2°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

Північний регіон України

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -9...-6°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -16...-13°С, вдень -10...-7°С.

Східний регіон України

У Харківській та Донецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -9...-6°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -18...-15°, вдень -10...-7°С.

Південний регіон України

На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -4...-1°С.

У Миколаївській та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -7...-4°С.

В Автономній Республіці мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -10...-7°С.

Сонце зійде о 7:56, а зайде о 15:57. Тривалість дня становитиме 8 год 1 хв.