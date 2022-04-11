Сьогодні в Україні буде сухо і аномально спекотно

Середа 14 липня буде по-справжньому спекотною, в більшості регіонів країни повітря прогріється до +35 °С і не опускатиметься нижче +18 °С навіть в нічний час доби.



По Україні в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав, на заході - до 87 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Житомирській області ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



У Чернігівській і Сумській областях ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



У Донецькій області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Миколаївській та Запорізькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Херсонській області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер південний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+32 °С.



Сонце зійде о 5:02, а зайде о 21:04. Тривалість дня складе 16 год 2 хв.