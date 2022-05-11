Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході грози

Погода понеділка буде сонячною і комфортною. Опади можливі тільки в західних регіонах країни, також синоптики попереджають про можливі там град і сильний вітер. На решті території країни без опадів, сонячно і тепло.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.



У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +29...+31 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +30...+32 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +24...+26 °С.



У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.



Східний регіон України

У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +32...+34 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +32...+34 °С.



У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +32...+34 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +31...+33 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +32...+34 °С.



В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +29...+31 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+22 °С, вдень +30...+32 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.



Сонце зійде о 5:37, а зайде о 20:30. Тривалість дня складе 14 год 53 хв.