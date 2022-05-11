Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході грози

Погода понеділка буде сонячною і комфортною. Опади можливі тільки в західних регіонах країни, також синоптики попереджають про можливі там град і сильний вітер. На решті території країни без опадів, сонячно і тепло.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.
У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.
У Черкаській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +29...+31 °С.
У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +30...+32 °С.
У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +24...+26 °С.
У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.
У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.
У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +28...+30 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.
Східний регіон України
У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +32...+34 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +32...+34 °С.
У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +32...+34 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +31...+33 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +32...+34 °С.
В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +29...+31 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 °С, вдень +30...+32 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+22 °С, вдень +30...+32 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.
Сонце зійде о 5:37, а зайде о 20:30. Тривалість дня складе 14 год 53 хв.
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