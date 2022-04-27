Сьогодні в країні спека до +36 °С і дощі з грозами на заході

Літня спека повернулася в Україну, тільки в західних регіонах висока ймовірність гроз, дощів, граду і шквального вітру. Синоптики і рятувальники попереджають жителів західної і східної частини країни про високий рівень пожежної небезпеки.



У північних і західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 30 од./куб. м.



Прогноз погоди на 27 липня:



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській і Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +30...+33 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +30...+33 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +30...+33 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +33...+36 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



Сонце зійде о 5:19, а зайде о 20:49. Тривалість дня складе 15 год 30 хв.