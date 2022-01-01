Сьогодні синоптики обіцяють теплий, але дощовий день

Сьогодні синоптики обіцяють дощі та грози, на півночі і заході України можливе випадання опадів до 16 мм. У південних областях країни згуститься туман, видимість при якому складе до 200 м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



У Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.



У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +11...+14 °С.



У Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +14...+17 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +14...+17 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +15...+18 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



Сонце зійде о 5:49, а зайде о 20:03. Тривалість дня складе 14 год 14 хв.