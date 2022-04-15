Сьогодні синоптики обіцяють короткочасні дощі, але спека при цьому не спаде

Сьогодні по всій країні пройдуть короткочасні грозові дощі та зливи, винятком стануть лише південні регіони. Температура повітря, попри опади, як і раніше, залишиться високою.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Полтавській мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.



У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +32...+35 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +29...+32 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +25...+28 °С, вдень +30...+33 °С.



Сонце зійде о 5:06, а зайде о 21:02. Тривалість дня складе 15 год 56 хв.