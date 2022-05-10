Сьогодні синоптики обіцяють короткочасні дощі і спеку до +34 °С

Сьогодні в Україні, завдяки циклону, є висока ймовірність короткочасних дощів і гроз, також може зриватися шквальний вітер. Однак при цьому температура повітря залишиться високою.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +23...+26 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +24...+27 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +31...+34 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +29...+32 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, удень +21...+24 °С.



Сонце зійде о 5:34, а зайде о 20:32. Тривалість дня складе 14 год 58 хв.