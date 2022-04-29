Сьогодні синоптики обіцяють дощі з грозами і спеку до +35 °С

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність із збереженням високої температури повітря, по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами - винятком можуть стати тільки південні регіони.

На заході і сході України, а також в Одеській і Миколаївській областях і в Криму збережеться високий рівень пожежної небезпеки.



У західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 42 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +33...+36 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



Сонце зійде о 5:21, а зайде о 20:46. Тривалість дня складе 15 год 25 хв.