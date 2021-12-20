Сьогодні погода буде похмурою з проясненнями, на північному заході - дощ та мокрий сніг

06:22 16 грудень Київ, Україна

На заході і сході можливий туман, видимість знизиться до 100-500 м, на північному заході висока ймовірність опадів у вигляді дощу з мокрим снігом.

Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

Західний регіон України

У Львівській та Івано-Франківській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

Північний регіон України

У Київській, Житомирській та Чернігівській похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

Східний регіон України

На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +1...+4°С.

У Донецькій та Луганській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +2...+5°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

У Миколаївській та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Запорізькій області ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

Сонце зійде о 07:53, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 2 хв.