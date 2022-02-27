Сьогодні по всій Україні пройдуть короткочасні дощі та грози

Погода в суботу, 29 травня, буде хмарною, але теплою. Синоптики обіцяють короткочасні дощі і грози по всій країні, а на півночі і півдні України існує висока ймовірність сильних злив. Повітряні маси, що йдуть з північного заходу, принесуть похолодання і посилення вітру. Протягом доби температура повітря почне знижуватися.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +19...+22 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +23...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +17...+20 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +19...+22 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



У Луганській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +20...+23 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +20...+23 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +22...+25 °С.



У Запорізькій області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +23...+26 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +14...+17 °С.



Сонце зійде о 4:53, а зайде о 20:56. Тривалість дня складе 16 год 3 хв.