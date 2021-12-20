Синоптики сьогодні обіцяють сиру, а в деяких областях і вітряну погоду. Опади будуть практично по всій території країни.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +3...+6 °С.
У Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, вдень +3...+6 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ зі снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.
Північний регіон України
У Київській області хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +1...+4 °С.
У Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, удень +2...+5 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Донецькій і Луганській хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.
Південний регіон України
У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +4...+7 °С.
У Києві хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +2...+5 °С.
Сонце зійде о 5:53, а зайде о 18:15. Тривалість дня складе 12 год 22 хв.
Сьогодні по всій території України дощі та мокрий сніг
06:40 23 березень Київ, Україна
Синоптики сьогодні обіцяють сиру, а в деяких областях і вітряну погоду. Опади будуть практично по всій території країни.
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