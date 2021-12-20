Сьогодні по всій території України дощі та мокрий сніг

Синоптики сьогодні обіцяють сиру, а в деяких областях і вітряну погоду. Опади будуть практично по всій території країни.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +3...+6 °С.



У Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ зі снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +1...+4 °С.



У Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, удень +2...+5 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.



Південний регіон України

У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях хмарно, дощ зі снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +4...+7 °С.



У Києві хмарно, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +2...+5 °С.



Сонце зійде о 5:53, а зайде о 18:15. Тривалість дня складе 12 год 22 хв.