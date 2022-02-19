Сьогодні мінлива хмарність, дощі

24 травня в Україні переважатиме хмарна погода, можливі дощі з грозами, однак це не завадить прогрітися повітрю до +25 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Черкаській і Полтавській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +19...+22 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +19...+22 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +20...+23 °С.



Північний регіон України

У Київській та Сумській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +19...+22 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



У Луганській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +21...+24 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Києві хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +15...+18 °С.



Сонце зійде о 4:58, а зайде о 20:50. Тривалість дня складе 15 год 52 хв.