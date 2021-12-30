Сьогодні похмуро з проясненнями, можливі дощі

26 квітня в Україні буде хмарна і дощова погода. На заході і півночі країни синоптики обіцяють заморозки. Максимально повітря прогріється до +14 °С на півдні країни.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +7...+9 °С.



У Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +7...+9 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.



Північний регіон України

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, удень +8...+10 °С.



У Сумській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +7...+9 °С.



У Київській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +8...+10 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.



У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.



У Луганській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.



У Херсонській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +8...+10 °С.



Сонце зійде о 5:45, а зайде о 20:11. Тривалість дня складе 14 год 26 хв.