Сьогодні похмуро з проясненнями, можливі дощі

26 квітня в Україні буде хмарна і дощова погода. На заході і півночі країни синоптики обіцяють заморозки. Максимально повітря прогріється до +14 °С на півдні країни.
Центральний регіон України
У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +7...+9 °С.
У Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +7...+9 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, удень +8...+10 °С.
У Сумській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +7...+9 °С.
У Київській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +8...+10 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
У Луганській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
У Херсонській хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +12...+14 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +8...+10 °С.
Сонце зійде о 5:45, а зайде о 20:11. Тривалість дня складе 14 год 26 хв.
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