Сьогодні хмарно, можливі короткочасні дощі

05:57 20 травень Київ, Україна

Погода в Україні, як і вчора, залишиться хмарною, однак опади будуть спостерігатися далеко не у всіх регіонах.

На півночі, центрі та заході країни алергологи попереджають про високу концентрацію пилку берези, на півночі - до 864 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.



У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.



Північний регіон України

У Київській та Сумській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +21...+24 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +20...+23 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +20...+25 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



Сонце зійде о 5:03, а зайде о 20:45. Тривалість дня складе 15 год 42 хв.