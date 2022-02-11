Сьогодні хмарно, можливі короткочасні дощі

Погода в Україні, як і вчора, залишиться хмарною, однак опади будуть спостерігатися далеко не у всіх регіонах.
На півночі, центрі та заході країни алергологи попереджають про високу концентрацію пилку берези, на півночі - до 864 од./куб. м.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.
У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.
У Хмельницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.
Північний регіон України
У Київській та Сумській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.
У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +22...+25 °С.
У Донецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +21...+24 °С.
Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.
У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +20...+23 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +20...+25 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.
Сонце зійде о 5:03, а зайде о 20:45. Тривалість дня складе 15 год 42 хв.
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