Сьогодні хмарно, на заході можливий мокрий сніг

Холодний атмосферний фронт, що йде в Україну із заходу, принесе похолодання і дощ зі снігом. У Карпатах є ймовірність сильних снігових заметів.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.



У Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.



У Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.



У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +10...+13 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +10...+13 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +9...+12 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.



Сонце зійде о 6:22, а зайде о 19:37. Тривалість дня складе 13 год 8 хв.