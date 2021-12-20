Сьогодні хмарно, на заході можливий мокрий сніг

Холодний атмосферний фронт, що йде в Україну із заходу, принесе похолодання і дощ зі снігом. У Карпатах є ймовірність сильних снігових заметів.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +9...+12 °С.
У Кіровоградській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.
У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Рівненській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.
У Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +5...+8 °С.
У Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.
У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +4...+7 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.
У Житомирській області хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +5...+8 °С.
У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +9...+12 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.
У Луганській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +10...+13 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +10...+13 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +9...+12 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +10...+13 °С.
Сонце зійде о 6:22, а зайде о 19:37. Тривалість дня складе 13 год 8 хв.
Сьогодні хмарно, на заході можливий мокрий сніг
06:13 06 квітень Київ, Україна
Холодний атмосферний фронт, що йде в Україну із заходу, принесе похолодання і дощ зі снігом. У Карпатах є ймовірність сильних снігових заметів.
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