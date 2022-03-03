Сьогодні трохи потеплішає, але буде похмуро

Циклон, який приніс в Україну дощі та похолодання, починає відступати. Сьогодні дощі можливі лише на південному сході країни, в інших областях похмуро і хмарно, але без опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +19...+22 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +20...+23 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +16...+19 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +17...+20 °С.



Сонце зійде о 4:49, а зайде о 21:03. Тривалість дня складе 16 год 14 хв.