Сьогодні трохи потеплішає, але буде похмуро

Циклон, який приніс в Україну дощі та похолодання, починає відступати. Сьогодні дощі можливі лише на південному сході країни, в інших областях похмуро і хмарно, але без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.
У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +20...+23 °С.
У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.
В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +19...+22 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +20...+23 °С.
Північний регіон України
У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.
Східний регіон України
У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +15...+18 °С.
Південний регіон України
В Одеській і Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.
У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +16...+19 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +17...+20 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +17...+20 °С.
Сонце зійде о 4:49, а зайде о 21:03. Тривалість дня складе 16 год 14 хв.
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