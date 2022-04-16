Сьогодні на сході і півночі країни можливі грозові дощі, повітря прогріється до +37 °С

Мінлива хмарність по всій території країни і короткочасні грозові дощі в північних і західних регіонах не завадять прогрітися повітрю до +37 °С. В Україні, як і раніше, спекотно.

У північних і західних частинах країни в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 68 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +31...+34 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +28...+31 °С.



У Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +32...+35 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +29...+32 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +34...+37 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +23...+26 °С, вдень +32...+35 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +27...+30 °С.



Сонце зійде о 5:07, а зайде о 21:01. Тривалість дня складе 15 год 54 хв.