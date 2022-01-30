Сьогодні максимально тепла погода до +28 °С, в столиці дощ

У південних і східних областях буде стояти по-справжньому весняна травнева погода, але в центрі і на сході країни циклон, що прийшов із заходу, принесе дощі та грози.

У західних та східних областях буде спостерігатися висока концентрація пилку берези, на заході - до 444 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +18...+21 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +19...+22 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +23...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.



У Волинській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +18...+21 °С.



У Рівненській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +18...+21 °С.



У Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +18...+21 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +20...+23 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +24...+27 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +25...+28 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +19...+22 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +20...+23 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +22...+25 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +24...+27 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +21...+24 °С.



У Києві хмарно дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



Сонце зійде о 5:11, а зайде о 20:37. Тривалість дня складе 15 год 26 хв.