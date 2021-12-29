Сьогодні дощі, грози і посилення вітру

Сьогодні Україна знаходиться у владі двох циклонів, які наступають з півдня і з заходу. Протягом усього дня синоптики обіцяють опади у вигляді дощу з грозою по всій території країни. На південному сході можливе посилення вітру до 16 м/с.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +9...+12 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



У Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



У Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +11...+14 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +11...+14 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +11...+14 °С.



У Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +9...+12 °С.



Сонце зійде о 5:53, а зайде о 20:00. Тривалість дня складе 14 год 7 хв.