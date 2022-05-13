Сьогодні буде хмарно, місцями дощі, повітря прогріється максимум до +33 °С

Повітряні потоки, що йдуть з півночі, стануть причиною мінливої хмарності і короткочасних дощів по всій країні. Жителям південно-східних регіонів варто остерігатися граду і вітру.

У північних і східних областях, а також в Криму зберігається високий рівень пожежної небезпеки.



Прогноз погоди на 10 серпня:



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +28...+31 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +27...+30 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +25...+28 °С.



Сонце зійде о 5:39, а зайде о 20:27. Тривалість дня складе 14 год 48 хв.