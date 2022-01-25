Сьогодні буде хмарно, місцями дощі з грозами

Сьогодні в столиці, а також в більшості українських регіонів можливі дощі з грозами. Повітря прогріється максимум до +22 °С.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
У Полтавській і Черкаській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.
У Кіровоградській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Закарпатській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.
В Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
Північний регіон України
У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+10 °С, удень +19...+21 °С.
У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій і Херсонській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.
Сонце зійде о 5:26, а зайде о 20:29. Тривалість дня складе 15 год 03 хв.
Сьогодні буде хмарно, місцями дощі з грозами
06:08 07 травень Київ, Україна
Сьогодні в столиці, а також в більшості українських регіонів можливі дощі з грозами. Повітря прогріється максимум до +22 °С.
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