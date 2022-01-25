Сьогодні буде хмарно, місцями дощі з грозами

Сьогодні в столиці, а також в більшості українських регіонів можливі дощі з грозами. Повітря прогріється максимум до +22 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



У Полтавській і Черкаській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.



У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +17...+19 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Закарпатській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.



В Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



Північний регіон України

У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+10 °С, удень +19...+21 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій і Херсонській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.



У Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +20...+22 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.



Сонце зійде о 5:26, а зайде о 20:29. Тривалість дня складе 15 год 03 хв.