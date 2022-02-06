Сьогодні буде хмарна, дощова погода, місцями грози

В Україну повернулися дощі і грози, причому відразу в усі області. Також синоптики обіцяють посилення північно-західного вітру до 7-12 м/с.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +24...+26 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +19...+21 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +19...+21 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +20...+22 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +19...+21 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +18...+20 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +26...+28 °С.



У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +19...+21 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28 °С.



У Луганській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +22...+24 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.



У Миколаївській та Одеській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +19...+21 °С.



Сонце зійде о 5:12, а зайде о 20:43. Тривалість дня складе 15 год 31 хв.