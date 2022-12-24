Різдво в Україні стало теплішим та дощливішим. Сніг побачать не всі

Цими вихідними, коли багато українців святкуватимуть Різдво Христове, очікується похмура погода з плюсовою температурою. У багатьох областях пройде дощ, місцями мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Особливо теплою очікується погода на Прикарпатті та місцями у південних областях – до 9 градусів тепла вдень.

У суботу 24 грудня очікується невеликий дощ у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У Карпатах – дощ із мокрим снігом. На Закарпатті – помірні опади. На решті території буде без істотних опадів.

На південному заході та південному сході місцями туман.. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Криму та більшості західних областей вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 вище за нуль.

У Києві 24 грудня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градуси тепла, вдень 3-5 градусів тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень у день 24 грудня найвища температура була +10,2 °С у 2015 році, а найнижча вночі на позначці -25,6 °С у 1902 році.

У неділю, 25 грудня , по всій Україні часом дощ, у Карпатах та північних областях місцями з мокрим снігом. Вдень у західних та південно-західних областях без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5 градусів тепла. Вдень на Прикарпатті та місцями у південних областях очікується 4-9 градусів вище за нуль (при цьому в Карпатах протягом доби 0-3 градуси морозу).

У Києві 25 грудня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-4 градуси тепла.