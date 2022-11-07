Прохолодно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 7 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується прохолодна та хмарна погода, місцями можливі прояснення. Опадів не передбачається.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+11°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний та південний, 4-5 м/с. Температура повітря +7...+8°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря +7...+8°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний та південний, 3-4 м/с. Температура повітря +5...+6°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер східний, південно-східний та південний, 4-10 м/с. Температура повітря +5...+7°С.
Західний регіон України
На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, південний та південно-західний, 2-4 м/с. Температура повітря +12...+13°С.
На Волині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +8°С, удень +12...+13°С.
На Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 4-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+9°С, вдень +12...+13°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 4-10 м/с. Температура повітря +12...+13°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 1-2 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південний, північний та південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря +7...+8°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 4-5 м/с. Температура повітря +9...+10°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря +7...+8°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 4-10 м/с. Температура повітря +4...+5°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +4...+5°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 3-4 м/с. Температура повітря +4...+6°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря +3...+5°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря +5...+7°С.
У Херсонській та Миколаївській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря +8...+10°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-7 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +8...+11°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря +7...+8°С.
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