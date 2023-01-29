Прогноз погоди: в Україні вітряно та морозно, на півдні та сході можлива ожеледь

За даними синоптиків 29 січня 2023 року в Україні буде трохи вітряно. Вітер переважно північно-західний, 7 - 12 метрів за секунду.
У південній частині та східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, удень із дощем, місцями на дорогах ожеледиця. На решті території країни опадів не передбачається.
Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, на північному сході -10 градусів морозу.. Вдень температура в середньому триматиметься від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
На Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура по області вночі від -2 до -7 градусів морозу, вдень від 2 до 3 градусів тепла. Тим часом у столиці вночі -4...-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Погода в обласних центрах України 29 січня:
Київ - -1...+1
Ужгород - +2...+4
Львів -1...+1
Івано-Франківськ — 0...+2
Тернопіль -1...+1
Чернівці - +0...+2
Хмельницький -1...+1
Луцьк - 0...+2
Рівне — 0...+2
Житомир — 0...+2
Вінниця - -1...+1
Одеса - 0...-2
Миколаїв - -1...+1
Херсон - +0 ... +2
Сімферополь - +4...+6
Кропивницький - 0...-2
Черкаси -1...+1
Чернігів — 0...+2
Суми - 0...+2
Полтава - -1...+1
Дніпро - -1...+1
Запоріжжя — 0...+2
Донецьк -4...-2
Луганськ -4...-2
Харків - 0...-2
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