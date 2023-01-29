Прогноз погоди: в Україні вітряно та морозно, на півдні та сході можлива ожеледь

За даними синоптиків 29 січня 2023 року в Україні буде трохи вітряно. Вітер переважно північно-західний, 7 - 12 метрів за секунду.

У південній частині та східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, удень із дощем, місцями на дорогах ожеледиця. На решті території країни опадів не передбачається.

Температура вночі опуститься до -2...-7 градусів морозу, на північному сході -10 градусів морозу.. Вдень температура в середньому триматиметься від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура по області вночі від -2 до -7 градусів морозу, вдень від 2 до 3 градусів тепла. Тим часом у столиці вночі -4...-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Погода в обласних центрах України 29 січня:

Київ - -1...+1

Ужгород - +2...+4

Львів -1...+1

Івано-Франківськ — 0...+2

Тернопіль -1...+1

Чернівці - +0...+2

Хмельницький -1...+1

Луцьк - 0...+2

Рівне — 0...+2

Житомир — 0...+2

Вінниця - -1...+1

Одеса - 0...-2

Миколаїв - -1...+1

Херсон - +0 ... +2

Сімферополь - +4...+6

Кропивницький - 0...-2

Черкаси -1...+1

Чернігів — 0...+2

Суми - 0...+2

Полтава - -1...+1

Дніпро - -1...+1

Запоріжжя — 0...+2

Донецьк -4...-2

Луганськ -4...-2

Харків - 0...-2