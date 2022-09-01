Прогноз погоди в Україні в останній день літа

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, короткочасні дощі пройдуть лише у північно-західних регіонах.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
У Запорізькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
У Запорізькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
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