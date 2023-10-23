Прогноз погоди в Україні: сонячний понеділок, без опадів

09:31 23 жовтня Київ, Україна

За прогнозом Українського гідрометцентру, у понеділок, 23 жовтня, в Україні не очікується істотних опадів, і денна температура підніметься до рівня від 11 до 26 тепла.



На території України буде хмарно з проясненнями. У північно-східних та східних регіонах можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опади не очікуються.



Вітер дме з південного заходу та заходу зі швидкістю 7-12 м/с, з окремими поривами вітру до 15-20 м/с. Вдень температура підніметься до 14-19°, у західних та північних областях очікується 11-16° тепла, а на півдні країни - від 21° до 26°.



У Києві та прилеглих областях також очікується хмарна погода без істотних опадів. Вдень можуть бути пориви вітру до 15-20 м/с. Температурний режим для Київської області прогнозується від 11° до 16°, тоді як у столиці очікується від 14° до 16° тепла.