Прогноз погоди: в Україні без опадів.

За прогнозами синоптиків, початок травня в Україні буде сухим, але не дуже теплим. У багатьох областях України максимально стовпчики термометрів піднімуться лише до +13...+15°.

На мешканців західних областей 1 травня чекає від +16° до +19°. Невелика хмарність, без опадів.

На півночі України сьогодні буде +13°...+15°. Сухо, у більшості областей переважатиме невелика хмарність.

На мешканців центральних областей чекає температура від +13° до +16°, найтепліше буде у Вінницькій області. У черкасах практично безхмарно, на решті території – невелика хмарність.

На сході 1 травня тепло розподілиться нерівномірно. У Харкові – до +13°, у Луганській області – до +15°, а у Донецькій – до +16°. Без опадів, невелика хмарність.

На півдні країни очікується від +15° до +17°. Як і скрізь – невелика хмарність, лише в Одесі – практично безхмарно.

У Києві у неділю буде сухо. Вітер мінлива хмарність, 3-8 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.