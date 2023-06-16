Прогноз погоди в Україні на вихідні 10-11 червня: дощі, грози, вітер та град

За даними Укргідрометцентру, у ці вихідні, 10 та 11 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, у західних та південних регіонах місцями значні, в окремих районах град, у більшості західних областей України температура дещо знизиться.

На погоду впливатиме атмосферний фронт із півночі, а над Чорним морем утвориться локальний циклон, тож у суботу, 10 червня, на Півночі, Заході, а вдень також у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях – дощі та грози, на решті території буде сухо.

Незважаючи на дощову погоду, на більшій частині території поки що збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки.

Субота, 10 червня:

У західних областях уночі без істотних опадів, удень очікуються короткочасні дощі та грози; в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, днем +21…+26 °С; на Поліссі близько +18 °С.

У північних областях уночі без істотних опадів, удень пройдуть короткочасні дощі з грозами; місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +22...+27°С.

У центральних областях вночі без опадів, удень місцями короткочасні дощі та грози, в окремих пунктах град та шквали, 15 – 20 м/сек. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, удень +25...+30°С.

На півдні України вночі без опадів, удень у Криму, Херсонській та Запорізькій областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, подекуди грози. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, удень +23...+28°С, в Одеській та Миколаївській областях до +31°С.

У східних областях переважно без опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть локальні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, днем +25...+30°С.

Неділя, 11 червня:

У західних областях протягом доби пройдуть дощі, подекуди значні. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +9…+14 °С.

У північних областях пройдуть невеликі дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +14…+19°С.

У центральних областях очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +20...+25°С.

На півдні України очікується дощова погода. Місцями пройдуть опади, окремі грози.. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, днем +20...+25°С. Погодні умови у регіоні можуть ускладнити ситуацію на тимчасово затоплених ділянках місцевості вздовж русла Дніпра.

У східній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, днем +20...+25°С.