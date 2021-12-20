Прогноз погоди в Україні на вихідні 13-14 березня

Що не кажи, а весна прийде за «старим» стилем, тобто з 14 березня. Хоча, це теж не факт. За прогнозом Укргідрометцентру, вихідні не зможуть порадувати погодою всю територію України.

У суботу-неділю, 13-14 березня, в Україні хмарно з проясненнями.

13 березня вночі в Україні, крім західних та східних областей, мокрий сніг, вдень в південно-західній частині дощ, на решті території без істотних опадів; 14 березня без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг.

Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний і південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3 °С тепла до 2 °С морозу, 13 березня на Лівобережжі 3-8 °С морозу; вдень в Україні 5-10 °С тепла (на сході 1-6 °С), в західних, 14 березня і в південних областях місцями 11-13 °С тепла.