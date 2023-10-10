Прогноз погоди в Україні на вівторок: невеликий дощ та заморозки в деяких регіонах

В Україні у вівторок очікується невеликий дощ лише у північно-східних областях та на півострові Крим, при цьому вночі температура становитиме від 1 до 6° тепла, а на поверхні ґрунту будуть заморозки в межах від 0 до 5°. У західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки у повітрі від 0 до 3°, тоді як вдень температура підніметься до 7-12° тепла.
Ці дані надані Українським гідрометцентром.
Вітер у багатьох районах буде північно-західним і становитиме 5-10 м/с. У Києві та області не очікується опадів. У столиці вночі температура буде в межах 3-5 градусів тепла, а вдень підніметься до 9-11 градусів. У Київській області нічні заморозки на поверхні ґрунту становитимуть 0-5°, а вдень очікується від 7 до 12° тепла.
На Одещині та на півострові Крим вночі очікується м'якша погода з температурою від 6 до 11°, у той час, як вдень температура підніметься до 11-16°.
Ці дані надані Українським гідрометцентром.
Вітер у багатьох районах буде північно-західним і становитиме 5-10 м/с. У Києві та області не очікується опадів. У столиці вночі температура буде в межах 3-5 градусів тепла, а вдень підніметься до 9-11 градусів. У Київській області нічні заморозки на поверхні ґрунту становитимуть 0-5°, а вдень очікується від 7 до 12° тепла.
На Одещині та на півострові Крим вночі очікується м'якша погода з температурою від 6 до 11°, у той час, як вдень температура підніметься до 11-16°.
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