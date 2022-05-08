Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 травня

За прогнозом синоптиків, у неділю в більшості областей України буде сонячна погода, без істотних опадів. У західних та північних областях очікуються дощі з грозами. Вітер північно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 8 травня у регіонах:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +16...+18°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +18...+20°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +18...+20°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +17...+19°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +18...+20°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +16...+18°С.

У Волинській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +17...+19°С.

На Рівненщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +18...+20°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +17...+19°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +17...+19°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +18...+20°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +19...+21°С.

На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +20...+22°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +17...+19°С.

На Житомирщині хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +16...+18°С.

У Сумській області хмарно з проясненнями, дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +15...+17°С.

Східний регіон України

У Харківській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +17...+19°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +16...+18°С.

Південний регіон України

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +18...+20°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +18...+20°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +16...+18°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +18...+20°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +15...+17°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний із переходом у південно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +18...+21°С.

Сонце зійде о 5:20, а зайде о 20:28. Довгота дня становитиме 15 год. 07 хв.