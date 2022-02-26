Прогноз погоди в Україні на суботу, 26 лютого: вдень опадів не буде

Сьогодні, у суботу 26 лютого, майже на всій території України з неба не чекатимемо на природні опади. За даними синоптиків, невеликий дощ пройде ближче до вечора у східних областях. На решті території України буде похмуро, але сухо.

Прогноз погоди на 26 лютого по регіонах:

Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +2...+5°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

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