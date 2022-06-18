Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 червня

За прогнозом синоптиків у суботу, 18 червня, атмосферний фронт продовжить перетинати територію України. Вночі та вранці дощі можливі у північних регіонах, вдень та ввечері – у східних, центральних та південних на лівому березі Дніпра. На решті території опадів не передбачається.

Прогноз погоди на 18 червня:

Центральний регіон України

На Вінниччині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +21...+24°С.

На Черкащині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +20...+23°С.

На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +21...+24°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +21...+24°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +21...+24°С.

На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +20...+23°С.

На Хмельниччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +20...+23°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +20...+23°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +21...+24°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +25...+28°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +21...+24°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +21...+24°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13°С, вдень +20...+23°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +21...+24°С.

На Луганщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +23...+26°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +22...+25°С.

На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +23...+26°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.

У Києві мінлива хмарність, дощ у першій половині дня. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +21...+24°С.

Сонце зійде о 4:45, а зайде о 21:12. Довгота дня становитиме 16 год 27 хв.