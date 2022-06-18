Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 червня

За прогнозом синоптиків у суботу, 18 червня, атмосферний фронт продовжить перетинати територію України. Вночі та вранці дощі можливі у північних регіонах, вдень та ввечері – у східних, центральних та південних на лівому березі Дніпра. На решті території опадів не передбачається.
Прогноз погоди на 18 червня:
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +21...+24°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +20...+23°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +21...+24°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +21...+24°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +21...+24°С.
На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +20...+23°С.
На Хмельниччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +20...+23°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +20...+23°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +21...+24°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12°С, вдень +25...+28°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +21...+24°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +21...+24°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13°С, вдень +20...+23°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +19...+22°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +21...+24°С.
На Луганщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +23...+26°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +22...+25°С.
На Херсонщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +23...+26°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +23...+26°С.
У Києві мінлива хмарність, дощ у першій половині дня. Вітер північний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +11...+14°С, вдень +21...+24°С.
Сонце зійде о 4:45, а зайде о 21:12. Довгота дня становитиме 16 год 27 хв.
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