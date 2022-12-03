Прогноз погоди в Україні на перший зимовий вікенд 3-4 грудня

Зима в Україні починається, як і належить, з поступового зниження температури повітря. У перші вихідні нового зимового сезону – 3 та 4 грудня – згадки про осіннє тепло у вигляді плюсової температури збережуться лише в Закарпатській області та Криму, свідчать дані Sinoptik.ua

Погода в суботу 3 грудня

У суботу у більшості областей країни встановиться температура близько 0 °С. Стовпчики термометрів піднімуться вище лише на Закарпатті (+6 °С) та в Криму (+4 °С), а в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях вдень можливі слабкі морози до -3…-4 °С.

Практично у всіх регіонах України буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Парасольки стануть у нагоді лише мешканцям Херсонської та Запорізької областей - тут пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

У Києві на початку цих вихідних варто очікувати похмуру погоду та мінусову температуру повітря. Снігу чи дощу прогнози не передають. Що стосується вітру, то його пориви мають бути посиленими, але не доходити до штормової позначки. Вночі буде хмарно. Температура: вдень 0...-1°; вночі -3...-5. Швидкість вітру: до 9 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 25%.

Погода в неділю 4 грудня

У неділю найтепліше, як і раніше, буде на Закарпатті (до +7 °С), а найбільший мінус очікується в Донецькій та Луганській областях (-6…-8 °С). У більшості регіонів термометри покажуть близько 0 °С.

Майже по всій території країни очікується мінлива хмарність з проясненнями. На Миколаївщині можливий невеликий дощ, у Херсонській та Запорізькій областях - дощ із мокрим снігом.

У Києві прогнозується переважно хмарна, суха та холодна погода без істотних опадів. Пориви вітру можуть трохи посилитись. Уночі буде хмарно із проясненнями. Температура: вдень 0...-2°; вночі -4…-10. Швидкість вітру: до 8 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 10%.