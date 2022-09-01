Прогноз погоди в Україні на 8 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується спекотна погода, переважно без опадів. Дощі можливі лише у північних та західних регіонах.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+32°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +32...+34°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+30°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Сумщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +33...+35°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +33...+35°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +32...+34°С.
У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень до +26 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +30...+32°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +32...+34°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+28°С.
На Івано-Франківщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24°С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+26°С.
На Закарпатті хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+30°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+25°С.
На Сумщині хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+29°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +31...+33°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +33...+35°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
У Херсонській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +34...+36°С.
На Одещині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +33...+35°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +32...+34°С.
У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень до +26 °С.
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