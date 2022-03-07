Прогноз погоди в Україні на 5 червня: потеплішає, але подекуди дощитиме

За повідомленням Укргідрометцентру, погода в України 5 червня буде теплою і хмарною. Місцями по території країни пройдуть дощі. У більшості регіонів потеплішає на 2 - 3 градуси в порівнянні з минулою добою. В середньому в України 5 червня буде +20...+22, правда, на сході дещо свіжіше.

У західних областях України в суботу прогнозують зливи вдень, а вночі - без опадів. Дощ буде йти на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. В інших областях заходу - хмарно з проясненнями.

На півночі, в центрі та на півдні субота пройде без опадів. Температура коливатиметься від +20 до +22 градусів.

Схід 5 червня обмиють дощі: і вночі, і вдень опади будуть спостерігати в Сумах, Харкові, Луганську та Донецьку. Температура повітря в цих регіонах буде трохи нижче, ніж на решті території України - +16 ...+18 градусів.

У Києві та околицях ймовірність дощу 5 червня незначна, температура повітря вдень - +20...+22, вночі - +11...+13.