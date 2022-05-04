Прогноз погоди в Україні на 3 травня

06:47 03 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 3 травня, у деяких регіонах країни очікуються дощі. На Закарпатті до +21.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Рівненщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Тернопільщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Івано-Франківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Закарпатті невелика хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.

У Києві хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.