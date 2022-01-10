Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Сьогодні в Україні синоптики обіцяють теплу погоду, переважно без опадів, лише у Львівській та Закарпатській областях місцями очікується невеликий дощ.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.



У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.



У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +16...+18 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.



В Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +16...+18 °С.



У Волинській, Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +13...+15 °С.



У Київській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +13...+15 °С.



Східний регіон України

У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.



У Харківській і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +15...+17 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +15...+17 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +13...+15 °С.



Сонце зійде о 5:40, а зайде о 20:16. Тривалість дня складе 14 год 36 хв.