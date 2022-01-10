Прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Сьогодні в Україні синоптики обіцяють теплу погоду, переважно без опадів, лише у Львівській та Закарпатській областях місцями очікується невеликий дощ.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +16...+18 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.
В Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +16...+18 °С.
У Волинській, Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +15...+17 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +13...+15 °С.
У Київській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +13...+15 °С.
Східний регіон України
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.
У Харківській і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +15...+17 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +15...+17 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +15...+17 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +13...+15 °С.
Сонце зійде о 5:40, а зайде о 20:16. Тривалість дня складе 14 год 36 хв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі