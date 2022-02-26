Прогноз погоди в Україні на 27 травня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 27 травня, в низці центральних і північних областей пройдуть короткочасні дощі. На решті території країни без опадів.

Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +21...+24 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +25...+28 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +25...+28 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, дощ, грози. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +19...+22 °С.