Прогноз погоди в Україні на 26 травня

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 26 травня, в західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, на решті території країни сонячно і без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+25 °С.
У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.
У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +24...+26 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +20...+22 °С.
У Волинській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +20...+22 °С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +20...+22 °С.
У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +20...+22 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.
У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +26...+28 °С.
У Луганській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +26...+28 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +26...+28 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +26...+28 °С.
У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.
У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.
Прогноз погоди в Україні на 26 травня
06:25 26 травень Київ, Україна
За даними Гідрометцентру, сьогодні, 26 травня, в західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, на решті території країни сонячно і без опадів.
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