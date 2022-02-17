Прогноз погоди в Україні на 26 травня

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 26 травня, в західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, на решті території країни сонячно і без опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+25 °С.



У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.



У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +25...+27 °С.



У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +24...+26 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +20...+22 °С.



У Волинській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +20...+22 °С.



У Рівненській та Тернопільській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +20...+22 °С.



У Хмельницькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +20...+22 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +23...+25 °С.



У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.



У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +26...+28 °С.



У Луганській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +26...+28 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +26...+28 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +26...+28 °С.



У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +21...+23 °С.