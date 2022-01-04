Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

За прогнозами синоптиків, недільна погода в Україні, як і раніше, залишається прохолодною. По всій території, крім півдня та сходу, можливі короткочасні дощі.

Алергікам слід мати на увазі, що на території України буде спостерігатися висока концентрація пилку берези, на півночі - до 496 од./куб. м.

Прогноз погоди на 25 квітня:

Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.

У Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +9...+12 °С.

Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +6...+9 °С.

У Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +7...+10 °С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +7...+10 °С.

В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +8...+11 °С.

Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +7...+10 °С.

У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +7...+10 °С.

Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +10...+13 °С.

У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +12...+15 °С.

Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.

У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +12...+15 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.

У Києві мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +7...+10 °С.

Сонце зійде о 5:43, а зайде о 20:08. Тривалість дня складе 14 год 25 хв.