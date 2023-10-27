Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня: хмарно з проясненнями і невеликий дощ

08:32 24 жовтня Київ, Україна

Згідно з інформацією від Українського гідрометцентру, у вівторок, 24 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, при цьому на Закарпатті місцями можливий невеликий дощ, тоді як на решті території опадів не очікується.



Вранці у західних областях очікується місцями туман. Вітер мінливий, переважно північно-західний, хоча в західних областях очікується південний вітер. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.



Денна температура повітря становитиме 11-16° тепла, а у південній частині країни вона підніметься до 17-22°.



Щодо Києва та Київської області 24 жовтня не передбачається опадів, і температура вдень буде близько 15°, тоді як у регіоні вона коливається від 11 до 16°.