Прогноз погоди в Україні на 21 грудня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у північно-східних регіонах та Луганській області очікується мокрий сніг з дощем, на решті території країни без опадів.
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Луганщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +1…+2°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Луганщині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Херсонщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +1…+2°С.
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