Прогноз погоди в Україні на 10 грудня 2021 року

За інформацією синоптиків, сьогодні на українців чекає вітряна погода, переважно без опадів. У центральних та східних регіонах країни опуститься туман, видимість знизиться до 200 м.
На заході можливі опади, на решті території буде вітряно, подекуди до 17-22 м/с. У західних та північних областях можлива ожеледь.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
У Хмельницькій та Чернівецькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...7°С.
На Закарпатті похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.
У Тернопільській та Івано-Франківській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
У Хмельницькій та Чернівецькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...7°С.
На Закарпатті похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +4...+7°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +10...+13°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
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