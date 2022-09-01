Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

07:16 10 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних та східних регіонах України буде, як і раніше, спекотно, стовпчик термометра підніметься до +37. Короткочасні дощі можливі вранці у західних, центральних областях, а ввечері у Сумській.
 
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.