Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних та східних регіонах України буде, як і раніше, спекотно, стовпчик термометра підніметься до +37. Короткочасні дощі можливі вранці у західних, центральних областях, а ввечері у Сумській.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +33...+36°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі