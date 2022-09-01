Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

07:16 10 серпня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у південних та східних регіонах України буде, як і раніше, спекотно, стовпчик термометра підніметься до +37. Короткочасні дощі можливі вранці у західних, центральних областях, а ввечері у Сумській.