Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 14 квітня, в Україні переважно без опадів, у більшості областей температура повітря почне підвищуватися.
Вітер ослабне, а у північних та західних регіонах можливі заморозки до -3 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +13...+16°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +13...+16°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...6°С, вдень +13...+16°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +13...+16°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...6°С, вдень +13...+16°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.
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