Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

06:59 14 квітня Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 14 квітня, в Україні переважно без опадів, у більшості областей температура повітря почне підвищуватися.

Вітер ослабне, а у північних та західних регіонах можливі заморозки до -3 °С.





Центральний регіон України

На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +13...+16°С.



На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...5°С, вдень +11...+14°С.



На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +13...+16°С.



На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +12...+15°С.



На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.



Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.



На Волині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +14...+17°С.



На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.



На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +13...+16°С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +13...+16°С.



На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +14...+17°С.



Північний регіон України

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.



На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів.. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.



На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.



На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +12...+15°С.



Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.



На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +7...+10°С.



На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.



Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +14...+17°С.



На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...6°С, вдень +13...+16°С.



На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +13...+16°С.



У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +9...+12°С.



У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +11...+14°С.