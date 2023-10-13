Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня: дощ та тепло

07:44 13 жовтня Київ, Україна

В Україні у п'ятницю, 13 жовтня, метеорологи прогнозують дощ у окремих регіонах. Нічні температури коливатимуться в діапазоні від 8 до 13 градусів, тоді як у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у деяких районах Криму термометри покажуть 3-8 градусів тепла. Денні температури піднімуться до 15-20 градусів.



Цю інформацію повідомив Український гідрометцентр.



Зранку очікується помірний дощ у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Вдень невеликий дощ пройде у Карпатському регіоні, а також у центральних та східних областях. В решті районів країни опадів не очікується. Вітер дме з південного заходу, а в північній частині країни вдень він змінить напрям на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Денна температура підніметься до 15-20 градусів, але в Карпатах залишиться в межах 10-15 градусів.



Щодо Києва та його околиць, то 13 жовтня вранці тут також пройде помірний дощ, але вдень очікується без опадів. Вітер спочатку з південного заходу, а потім змінить напрям на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Денні температури у столиці становитимуть 17-19 градусів, тоді як у Київській області очікується тепла погода з температурою в межах 15-20 градусів.